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Идеальное совпадение
Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальное совпадение»

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальное совпадение»

Режиссёры

Эмре Кавук

Эмре Кавук

Emre Kavuk
Режиссёр

Актёры

Ахмет Кайякесен

Ахмет Кайякесен

Ahmet Kayakesen
АктёрKerem
Гизем Севим

Гизем Севим

Gizem Sevim
АктрисаPinar
Гонджагюль Сунар

Гонджагюль Сунар

Goncagül Sunar
АктрисаMeral
Асуман Дабак

Асуман Дабак

Asuman Dabak
АктрисаFiruze
Айхан Таш

Айхан Таш

Ayhan Tas
АктёрCevat
Айшегюль Гюнай

Айшегюль Гюнай

Aysegül Günay
АктрисаFadime
Волкан Северджан

Волкан Северджан

Volkan Severcan
АктёрNecati
Эйлюль Озтурк

Эйлюль Озтурк

Eylul Ozturk
АктрисаIrmak
Джем Зейнел Кылыч

Джем Зейнел Кылыч

Cem Zeynel Kiliç
АктёрAhmet
Айшен Сезерел

Айшен Сезерел

Aysen Sezerel
АктрисаSevinç

Сценаристы

Бироль Гувен

Бироль Гувен

Birol Güven
Сценарист

Продюсеры

Бироль Гувен

Бироль Гувен

Birol Güven
Продюсер

Актёры дубляжа

Константин Тихомиров

Константин Тихомиров

Актёр дубляжа
Валентина Варлашина

Валентина Варлашина

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Лариса Брохман

Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Александр Носков

Александр Носков

Актёр дубляжа

Композиторы

Бурсу Гувен

Бурсу Гувен

Burcu Güven
Композитор
Айдин Сарман

Айдин Сарман

Aydin Sarman
Композитор