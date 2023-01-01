Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Изначально герои сериала решили просто сделать совместный фотоснимок. И таким образом намерены были удовлетворить любопытство своих матерей. Они также хотели рассказать родственникам, что их свидание прошло вполне нормально, но только молодые люди решили, что не подходят друг другу. Только после первой встречи между ними появилась невидимая связь, и на тот момент никто из них еще не понимал, что готов к серьезным отношениям. Пройдет некоторое время и только тогда герои смогут понять, что на самом деле они смогли отыскать свою вторую половинку.



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