WinkСериалыИдеальное совпадение1-й сезон
Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.02022, Mükemmel Eslesme 39 серий
Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+43 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное с�овпадение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+47 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+47 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+50 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+47 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+47 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 16+46 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 16+55 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
Сюжет
Изначально герои сериала решили просто сделать совместный фотоснимок. И таким образом намерены были удовлетворить любопытство своих матерей. Они также хотели рассказать родственникам, что их свидание прошло вполне нормально, но только молодые люди решили, что не подходят друг другу. Только после первой встречи между ними появилась невидимая связь, и на тот момент никто из них еще не понимал, что готов к серьезным отношениям. Пройдет некоторое время и только тогда герои смогут понять, что на самом деле они смогли отыскать свою вторую половинку.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эмре
Кавук
- АКАктёр
Ахмет
Кайякесен
- ГСАктриса
Гизем
Севим
- ГСАктриса
Гонджагюль
Сунар
- АДАктриса
Асуман
Дабак
- АТАктёр
Айхан
Таш
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- ВСАктёр
Волкан
Северджан
- ЭОАктриса
Эйлюль
Озтурк
- ДЗАктёр
Джем
Зейнел Кылыч
- АСАктриса
Айшен
Сезерел
- БГСценарист
Бироль
Гувен
- БГПродюсер
Бироль
Гувен
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тихомиров
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- АНАктёр дубляжа
Александ�р
Носков
- БГКомпозитор
Бурсу
Гувен
- АСКомпозитор
Айдин
Сарман