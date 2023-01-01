Идеальное совпадение. Сезон 1
Wink
Сериалы
Идеальное совпадение
1-й сезон

Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.02022, Mükemmel Eslesme 39 серий
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Изначально герои сериала решили просто сделать совместный фотоснимок. И таким образом намерены были удовлетворить любопытство своих матерей. Они также хотели рассказать родственникам, что их свидание прошло вполне нормально, но только молодые люди решили, что не подходят друг другу. Только после первой встречи между ними появилась невидимая связь, и на тот момент никто из них еще не понимал, что готов к серьезным отношениям. Пройдет некоторое время и только тогда герои смогут понять, что на самом деле они смогли отыскать свою вторую половинку.

Сериал Идеальное совпадение 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальное совпадение»

Всё