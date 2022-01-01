Идеальное совпадение. Сезон 1. Серия 1
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Идеальное совпадение
1-й сезон
1-я серия

Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Mükemmel Eslesme
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Говорят, что если отношения между молодыми людьми начинаются по приказу родителей, то счастья не будет. Главные герои этого сериала являются наглядным доказательством того, что это не всегда правда.
Он — молодой, уверенный в себе мужчина, для которого важно отстоять свою точку зрения. Однако под давлением матери он все же соглашается пойти на свидание с незнакомкой. В итоге между ним и его новой знакомой появляется какая-то связь, которая с каждым днем становится все сильнее. Казалось бы, что впереди их ждет счастливое семейное будущее. Вот только дух бунтарства не позволяет им смириться с тем фактом, что их судьбу предопределили родители.

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Информация

Страна
Турция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Идеальное совпадение»

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