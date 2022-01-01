Идеальное совпадение (сериал, 2022) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Идеальное совпадение
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Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Сезон 1 Серия 24Бесплатно
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Сезон 1 Серия 25Бесплатно
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Сезон 1 Серия 27Бесплатно
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Сезон 1 Серия 28Бесплатно
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Сезон 1 Серия 29Бесплатно
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Сезон 1 Серия 30Бесплатно
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Сезон 1 Серия 31Бесплатно
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Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
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Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
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Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
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Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
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Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 16+55 мин
Идеальное совпадение
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
Сюжет
Говорят, что если отношения между молодыми людьми начинаются по приказу родителей, то счастья не будет. Главные герои этого сериала являются наглядным доказательством того, что это не всегда правда.
Он — молодой, уверенный в себе мужчина, для которого важно отстоять свою точку зрения. Однако под давлением матери он все же соглашается пойти на свидание с незнакомкой. В итоге между ним и его новой знакомой появляется какая-то связь, которая с каждым днем становится все сильнее. Казалось бы, что впереди их ждет счастливое семейное будущее. Вот только дух бунтарства не позволяет им смириться с тем фактом, что их судьбу предопределили родители.
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Информация
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эмре
Кавук
- АКАктёр
Ахмет
Кайякесен
- ГСАктриса
Гизем
Севим
- ГСАктриса
Гонджагюль
Сунар
- АДАктриса
Асуман
Дабак
- АТАктёр
Айхан
Таш
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- ВСАктёр
Волкан
Северджан
- ЭОАктриса
Эйлюль
Озтурк
- ДЗАктёр
Джем
Зейнел Кылыч
- АСАктриса
Айшен
Сезерел
- БГСценарист
Бироль
Гувен
- БГПродюсер
Бироль
Гувен
- КТАктёр дубляжа
Константин
Тихомиров
- ВВАктриса дубляжа
Валентина
Варлашина
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- БГКомпозитор
Бурсу
Гувен
- АСКомпозитор
Айдин
Сарман