И снова здравствуйте! (сериал, 2022) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Борис стал больше времени проводить с близкими людьми и открыл кондитерскую, но, кажется, он сильно тоскует по временам, когда его на каждом углу поджидала опасность. Спрятаться от приключений ему точно не удастся — включайте «И снова здравствуйте!», 3 сезон сериала смотреть онлайн можно на Wink.



В третьем сезоне Боря наконец-то готов к нормальной жизни. Или нет? Несмотря на то, что ему удалось запустить собственное кафе-кондитерскую, он все-таки скучает по прежнему драйву и опасности. Тут его бандитское прошлое как раз дает о себе знать. Бизнес Бориса не дает покоя Гоше и его жестокой матери, недавно вернувшейся на родину. Чтобы дать этой парочке отпор, Борису предстоит взять в сообщники Колю, которого он с давних пор на дух не переносит.



Удастся ли Боре договориться со злейшим врагом и в конечном счете с собой? Узнаете в продолжении криминальной комедии с Андреем Мерзликиным «И снова здравствуйте!» (сериал) — 3 сезон уже доступен онлайн на нашем сервисе.

