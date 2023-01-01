Гулящие люди. Серия 3
Wink
Сериалы
Гулящие люди
1-й сезон
3-я серия

Гулящие люди (сериал, 1988) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.01988, Гулящие люди. Серия 3
Драмы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Русское государство, XVII век, эпоха правления Алексея Михайловича Тишайшего. Семен Лазарев защищает интересы так называемых «гулящих» – простых мужиков, не желающих платить большие налоги, а также беглых крестьян, коих власть предержащие предпочитали ассоциировать с бандитами, ворами, разбойниками. В скором времени Семен станет одним из зачинщиков крестьянского «Медного бунта», а позже окажется в числе войск под предводительством Степана Разина.

Сериал Гулящие люди 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb