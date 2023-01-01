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Гулящие люди (сериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.01988, Гулящие люди. Серия 1
Драмы0+
Сезоны и серии
Сюжет
Русское государство, XVII век, эпоха правления Алексея Михайловича Тишайшего. Семен Лазарев защищает интересы так называемых «гулящих» – простых мужиков, не желающих платить большие налоги, а также беглых крестьян, коих власть предержащие предпочитали ассоциировать с бандитами, ворами, разбойниками. В скором времени Семен станет одним из зачинщиков крестьянского «Медного бунта», а позже окажется в числе войск под предводительством Степана Разина.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- АПАктёр
Андрей
Пономарев
- Актёр
Александр
Филиппенко
- АПАктёр
Александр
Парра
- Актёр
Андрей
Мартынов
- Актриса
Елена
Дробышева
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- ВФАктриса
Валентина
Федотова
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- НМАктёр
Николай
Мерзликин
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ИГСценарист
Илья
Гурин
- ВПСценарист
Виктор
Потейкин
- АПХудожник
Александр
Попов
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- ЮБКомпозитор
Юрий
Буцко