Русское государство, XVII век, эпоха правления Алексея Михайловича Тишайшего. Семен Лазарев защищает интересы так называемых «гулящих» – простых мужиков, не желающих платить большие налоги, а также беглых крестьян, коих власть предержащие предпочитали ассоциировать с бандитами, ворами, разбойниками. В скором времени Семен станет одним из зачинщиков крестьянского «Медного бунта», а позже окажется в числе войск под предводительством Степана Разина.

