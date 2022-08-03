Гулящие люди. Серия 2
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Гулящие люди
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Гулящие люди (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.91988, Гулящие люди. Серия 2
Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Русское государство, XVII век, эпоха правления Алексея Михайловича Тишайшего. Семен Лазарев защищает интересы так называемых «гулящих» – простых мужиков, не желающих платить большие налоги, а также беглых крестьян, коих власть предержащие предпочитали ассоциировать с бандитами, ворами, разбойниками. В скором времени Семен станет одним из зачинщиков крестьянского «Медного бунта», а позже окажется в числе войск под предводительством Степана Разина.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb