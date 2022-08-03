Громовы (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В конце 70-х в шахтерском поселке Каменка живет счастливая семья Громовых: Мария, Федор и их дети — Настя, Саша, Сава и маленький Никитка. Громовым немного завидуют, так у них все хорошо: есть и хозяйство, и дети, и взаимопонимание — идеальная семья. Но вскоре происходит трагедия: отец погибает, а мать с детьми вынуждены уехать из поселка и искать место, где они смогут начать новую жизнь…

