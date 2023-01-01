Громовы (сериал, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Душещипательный отечественный сериал от режиссера «Участка» о семейной трагедии одной большой и дружной семьи.
Конец 1970-х годов. В маленьком поселке Каменка живет счастливое семейство Громовых — Федор, Мария и их четверо детей. Глава семьи трудится в передовой бригаде на местной шахте, а его жена работает школьной учительницей. Однажды Мария сообщает Федору, что снова беременна, а вскоре после этого мужчина трагически погибает. Теперь Громовы вынуждены оставить свой родной поселок и отправиться на поиски нового дома. Суровая реальность заставляет младших членов семьи быстро повзрослеть, но несмотря на все трудности, их любовь и взаимная поддержка только усиливаются.
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Информация
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александр
Баранов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ЛШАктриса
Лариса
Шахворостова
- Актёр
Виктор
Супрун
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ЮМАктёр
Юрий
Мосейчук
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ВЛАктёр
Василий
Лыкшин
- ОХАктёр
Олег
Харитонов
- АБСценарист
Александр
Баранов
- БКСценарист
Бахыт
Килибаев
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- БКПродюсер
Бахыт
Килибаев
- АБПродюсер
Александр
Баранов
- АВПродюсер
Алексей
Винокуров
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АБОператор
Александр
Бурцев
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов
- ИТКомпозитор
Ирина
Туманова