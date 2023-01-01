Громовы
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Громовы (сериал, 2006) смотреть онлайн

9.52006, Громовы 1 сезон
Драмы, Русские12+

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Сюжет

Душещипательный отечественный сериал от режиссера «Участка» о семейной трагедии одной большой и дружной семьи.

Конец 1970-х годов. В маленьком поселке Каменка живет счастливое семейство Громовых — Федор, Мария и их четверо детей. Глава семьи трудится в передовой бригаде на местной шахте, а его жена работает школьной учительницей. Однажды Мария сообщает Федору, что снова беременна, а вскоре после этого мужчина трагически погибает. Теперь Громовы вынуждены оставить свой родной поселок и отправиться на поиски нового дома. Суровая реальность заставляет младших членов семьи быстро повзрослеть, но несмотря на все трудности, их любовь и взаимная поддержка только усиливаются.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Громовы»

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