Громовы (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

В первом сезоне семья Громовых сталкивается с невообразимой утратой: Федор, глава семейства и работник местной шахты, трагически погибает. Его беременная супруга Мария остается одна с четырьмя детьми. Вместе они отправляются на поиски нового дома, и каждый шаг вперед вынуждает детей становиться старше и мудрее. Непоколебимая в желании снова обрести счастье, мать-одиночка ведет семью через испытания, уча сыновей и дочерей быть сильными и справедливыми. Вихрь событий укрепляет их семейные связи, доказывая, что любовь и поддержка могут преодолеть любые препятствия.



