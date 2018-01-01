Громовы (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Трогательная драма о судьбе многодетной семьи, лишившейся кормильца. Начинайте смотреть сериал «Громовы» — 1 сезон в хорошем качестве онлайн ждет вас на видеосервисе Wink!
В первом сезоне семья Громовых сталкивается с невообразимой утратой: Федор, глава семейства и работник местной шахты, трагически погибает. Его беременная супруга Мария остается одна с четырьмя детьми. Вместе они отправляются на поиски нового дома, и каждый шаг вперед вынуждает детей становиться старше и мудрее. Непоколебимая в желании снова обрести счастье, мать-одиночка ведет семью через испытания, уча сыновей и дочерей быть сильными и справедливыми. Вихрь событий укрепляет их семейные связи, доказывая, что любовь и поддержка могут преодолеть любые препятствия.
Чтобы узнать, как испытания объединят многодетную семью, рекомендуем смотреть «Громовы» — 1 сезон, все серии подряд онлайн доступны на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александр
Баранов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ЛШАктриса
Лариса
Шахворостова
- Актёр
Виктор
Супрун
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ЮМАктёр
Юрий
Мосейчук
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ВЛАктёр
Василий
Лыкшин
- ОХАктёр
Олег
Харитонов
- АБСценарист
Александр
Баранов
- БКСценарист
Бахыт
Килибаев
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- БКПродюсер
Бахыт
Килибаев
- АБПродюсер
Александр
Баранов
- АВПродюсер
Алексей
Винокуров
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АБОператор
Александр
Бурцев
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов
- ИТКомпозитор
Ирина
Туманова