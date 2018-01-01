Громовы. Сезон 1
Громовы (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

9.52006, Громовы. Сезон 1 12 серий
Драма12+

О сериале

Трогательная драма о судьбе многодетной семьи, лишившейся кормильца. Начинайте смотреть сериал «Громовы» — 1 сезон в хорошем качестве онлайн ждет вас на видеосервисе Wink!

В первом сезоне семья Громовых сталкивается с невообразимой утратой: Федор, глава семейства и работник местной шахты, трагически погибает. Его беременная супруга Мария остается одна с четырьмя детьми. Вместе они отправляются на поиски нового дома, и каждый шаг вперед вынуждает детей становиться старше и мудрее. Непоколебимая в желании снова обрести счастье, мать-одиночка ведет семью через испытания, уча сыновей и дочерей быть сильными и справедливыми. Вихрь событий укрепляет их семейные связи, доказывая, что любовь и поддержка могут преодолеть любые препятствия.

Чтобы узнать, как испытания объединят многодетную семью, рекомендуем смотреть «Громовы» — 1 сезон, все серии подряд онлайн доступны на нашем видеосервисе Wink!

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

