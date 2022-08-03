Громовы (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.52006, Громовы. Серия 5
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В конце 70-х в шахтерском поселке Каменка живет счастливая семья Громовых: Мария, Федор и их дети — Настя, Саша, Сава и маленький Никитка. Громовым немного завидуют, так у них все хорошо: есть и хозяйство, и дети, и взаимопонимание — идеальная семья. Но вскоре происходит трагедия: отец погибает, а мать с детьми вынуждены уехать из поселка и искать место, где они смогут начать новую жизнь…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Баранов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ЛШАктриса
Лариса
Шахворостова
- Актёр
Виктор
Супрун
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актриса
Глафира
Тарханова
- ЮМАктёр
Юрий
Мосейчук
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ВЛАктёр
Василий
Лыкшин
- ОХАктёр
Олег
Харитонов
- АБСценарист
Александр
Баранов
- БКСценарист
Бахыт
Килибаев
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- БКПродюсер
Бахыт
Килибаев
- АБПродюсер
Александр
Баранов
- АВПродюсер
Алексей
Винокуров
- ВФХудожник
Владимир
Филиппов
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АБОператор
Александр
Бурцев
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов
- ИТКомпозитор
Ирина
Туманова