WinkДетямГоворящий Том и Друзья2-й сезон24-я серия
Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн
8.82017, Talking Tom and Friends
Мультсериалы, Комедия6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Том - лидер группы друзей, энергичный и гениальный кот. Его идеи легендарны. Его мечты велики. Он далеко пойдет! Вместе с другом Беном в студии-гараже Том разрабатывает игры и надеется, что эта работа принесет ему мировую славу, успех и богатство. Им нужно лишь усердно трудиться и предложить миру одно крутое приложение или игру. У Тома все получится, ведь осуществить мечту ему помогают лучшие в мире друзья - Бен, Анджела, Джинджер и Хэнк.
СтранаКипр
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ММРежиссёр
Марк
МакКонвилл
- СФРежиссёр
Стефан
Фьелдмарк
- Актёр
Колин
Хэнкс
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДААктёр
Джеймс
Адомиан
- ЛШАктриса
Лиза
Шварц
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- БСАктёр
Брайан
Стэк
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- РРАктриса
Робин
Рид
- ДБАктёр
Джордж
Бэк
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- ТМСценарист
Том
Мартин
- МГСценарист
Мэтт
Госсен
- БФСценарист
Бекки
Фельдман
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Ариэль
Крыжопольский
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОРАктёр дубляжа
Олег
Родовильский
- ДЗАктёр дубляжа
Давид
Зисельсон
- ЙМХудожник
Йоханнес
Мюке
- ТККомпозитор
Томас
Катринер