Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

«Говорящий Том и Друзья» — мультсериал (2014−2021) об озорном и энергичном серо-полосатом коте, который хочет стать знаменитым.



Кот Том мечтает о славе: он пробует снимать свое реалити-шоу, разрабатывает игры и приложения, а также обожает веселиться. У него есть трое друзей, которые помогают ему во всем. Пес Хэнк — деловой партнер Тома, но больше всего он любит лежать на диване и смотреть телевизор. Бен — тоже пес, и он технический гений, а талантливая начинающая певица Анджела — белая кошечка, подруга Тома.



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