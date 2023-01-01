Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

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Амбициозный кот начинает путь к славе, а его девушка и два приятеля помогают реализовывать самые смелые идеи. Начинайте смотреть мультфильм «Говорящий Том и Друзья» — все серии 1 сезона доступны в онлайн-кинотеатре Wink!



В первом сезоне зрители познакомятся с котом Томом, который любит веселиться с друзьями, а еще мечтает прославиться в мире технологий. В своем гараже он вместе с лучшим другом Беном, техническим гением, трудится над разработкой игр. Подружка Тома, кошечка по имени Анджела, хочет стать популярной певицей, а их друг Хэнк уже нашел призвание: каждый день он смотрит телевизор. Рыжий котенок Джинджер — племянник и сосед Тома, который часто заходит в гости и отвлекает дядюшку от дел.



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