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Говорящий Том и Друзья
1-й сезон

Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.82014, Talking Tom and Friends 52 серии
Мультсериалы, Приключения6+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Амбициозный кот начинает путь к славе, а его девушка и два приятеля помогают реализовывать самые смелые идеи. Начинайте смотреть мультфильм «Говорящий Том и Друзья» — все серии 1 сезона доступны в онлайн-кинотеатре Wink!

В первом сезоне зрители познакомятся с котом Томом, который любит веселиться с друзьями, а еще мечтает прославиться в мире технологий. В своем гараже он вместе с лучшим другом Беном, техническим гением, трудится над разработкой игр. Подружка Тома, кошечка по имени Анджела, хочет стать популярной певицей, а их друг Хэнк уже нашел призвание: каждый день он смотрит телевизор. Рыжий котенок Джинджер — племянник и сосед Тома, который часто заходит в гости и отвлекает дядюшку от дел.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящий Том и Друзья»

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