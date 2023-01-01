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Говорящий Том и Друзья
3-й сезон

Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

8.82018, Talking Tom and Friends 26 серий
Мультсериалы, Приключения6+
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Сюжет

Еще больше изобретений от Бена, и все меньше шансов у Тома вернуть любовь Анджелы. Смотрите мультик «Говорящий Том и Друзья» — 3 сезон онлайн доступен на русском языке на нашем видеосервисе Wink!

В третьем сезоне отношения Тома и Анджелы по-прежнему напряженные: кошечка не готова простить бывшего парня за то, что он сделал. Ради лучшего друга Бен создает устройство, которое мгновенно рождает любовь, словно Купидон. А еще гениальный пес начинает работу над машиной, замедляющей время, но, как назло, непутевые Хэнк и Джинджер постоянно его отвлекают.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящий Том и Друзья»