Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Упс! У Тома и Анджелы проблемы — они потеряли память. Не пропустите второй сезон детской комедии по мотивам мобильной игры «Говорящий Том и Друзья» — мультсериал 2014 года в онлайн-кинотеатре Wink уже ждет вас!
Во втором сезоне у пушистых друзей появляется проблема: глуповатый Хэнк случайно удалил разум Тому и Анджеле. Теперь они постоянно попадают в неприятности: то забудут внести плату за квартиру, то пропустят встречу с генеральным директором. Котенок Джинджер — единственный, кто знает, в чем дело, но в его версию не верят ни Том, ни Бен. Вспыхнут ли вновь чувства между Анджелой и Томом, которые забыли даже о том, что целовались друг с другом?
Удастся ли Бену, главному «мозгу» команды, вернуть ребятам память? Продолжайте смотреть мультик «Говорящий Том и Друзья» — 2 сезон онлайн доступен в нашем видеосервисе Wink!
СтранаСША, Таиланд, Испания, Словения, Кипр, Сингапур, Австрия, Великобритания
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- ММРежиссёр
Марк
МакКонвилл
- СФРежиссёр
Стефан
Фьелдмарк
- Актёр
Колин
Хэнкс
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДААктёр
Джеймс
Адомиан
- ЛШАктриса
Лиза
Шварц
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- БСАктёр
Брайан
Стэк
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- РРАктриса
Робин
Рид
- ДБАктёр
Джордж
Бэк
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- ТМСценарист
Том
Мартин
- МГСценарист
Мэтт
Госсен
- БФСценарист
Бекки
Фельдман
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Ариэль
Крыжопольский
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОРАктёр дубляжа
Олег
Родовильский
- ДЗАктёр дубляжа
Давид
Зисельсон
- ЙМХудожник
Йоханнес
Мюке
- ТККомпозитор
Томас
Катринер