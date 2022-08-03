Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Упс! У Тома и Анджелы проблемы — они потеряли память. Не пропустите второй сезон детской комедии по мотивам мобильной игры «Говорящий Том и Друзья» — мультсериал 2014 года в онлайн-кинотеатре Wink уже ждет вас!



Во втором сезоне у пушистых друзей появляется проблема: глуповатый Хэнк случайно удалил разум Тому и Анджеле. Теперь они постоянно попадают в неприятности: то забудут внести плату за квартиру, то пропустят встречу с генеральным директором. Котенок Джинджер — единственный, кто знает, в чем дело, но в его версию не верят ни Том, ни Бен. Вспыхнут ли вновь чувства между Анджелой и Томом, которые забыли даже о том, что целовались друг с другом?



Удастся ли Бену, главному «мозгу» команды, вернуть ребятам память? Продолжайте смотреть мультик «Говорящий Том и Друзья» — 2 сезон онлайн доступен в нашем видеосервисе Wink!

