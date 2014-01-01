Говорящий Том и Друзья. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Говорящий Том и Друзья
1-й сезон
9-я серия

Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.82014, Talking Tom and Friends
Мультсериалы, Комедии6+
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Сюжет

Том - лидер группы друзей, энергичный и гениальный кот. Его идеи легендарны. Его мечты велики. Он далеко пойдет! Вместе с другом Беном в студии-гараже Том разрабатывает игры и надеется, что эта работа принесет ему мировую славу, успех и богатство. Им нужно лишь усердно трудиться и предложить миру одно крутое приложение или игру. У Тома все получится, ведь осуществить мечту ему помогают лучшие в мире друзья - Бен, Анджела, Джинджер и Хэнк.

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Рейтинг

8.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящий Том и Друзья»

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