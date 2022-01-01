Город ромашек (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Когда-то Надя и Андрей любили друг друга и мечтали пожениться. Не сложилось. Прошли годы. Андрей теперь — популярный московский актер, а историю о его любви с девушкой из города Ромашкина распиарили в СМИ. Однажды Андрей попадает в серьезную передрягу. Чтобы избежать крупных неприятностей, ему надо срочно жениться, и кандидатуры лучше Нади не найти. Вот только Надя теперь стала соцработником и участвовать в этом шоу не желает. Пытаясь заново завоевать сердце девушки, Андрей помогает ухаживать за ее подопечными. Однажды, разыскивая по просьбе старушки ее племянника, Надя и Андрей находят в гараже два трупа. Полиция считает это двойным суицидом, но Андрей, много лет игравший полицейских, находит важные улики, которые явно указывают на убийство.



