Город ромашек (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Когда-то Надя и Андрей любили друг друга и мечтали пожениться. Не сложилось. Прошли годы. Андрей теперь — популярный московский актер, а историю о его любви с девушкой из города Ромашкина распиарили в СМИ. Однажды Андрей попадает в серьезную передрягу. Чтобы избежать крупных неприятностей, ему надо срочно жениться, и кандидатуры лучше Нади не найти. Вот только Надя теперь стала соцработником и участвовать в этом шоу не желает. Пытаясь заново завоевать сердце девушки, Андрей помогает ухаживать за ее подопечными. Однажды, разыскивая по просьбе старушки ее племянника, Надя и Андрей находят в гараже два трупа. Полиция считает это двойным суицидом, но Андрей, много лет игравший полицейских, находит важные улики, которые явно указывают на убийство.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Мармонтов
- ВРАктриса
Виктория
Романенко
- Актёр
Никита
Дювбанов
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- МКАктёр
Михаил
Калиничев
- Актёр
Сергей
Астахов
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- ВКАктёр
Валентин
Кулагин
- АПАктёр
Алексей
Пучков
- ЛКСценарист
Лариса
Клецова
- НОСценарист
Нина
Останина
- НГПродюсер
Наталья
Ганина
- ЕЕПродюсер
Елизавета
Елистратова
- ЕДПродюсер
Елена
Дубоносова
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев