Город ромашек. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Город ромашек
1-й сезон
1-я серия

Город ромашек (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72022, Город ромашек. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Мелодрама18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда-то Надя и Андрей любили друг друга и мечтали пожениться. Не сложилось. Прошли годы. Андрей теперь — популярный московский актер, а историю о его любви с девушкой из города Ромашкина распиарили в СМИ. Однажды Андрей попадает в серьезную передрягу. Чтобы избежать крупных неприятностей, ему надо срочно жениться, и кандидатуры лучше Нади не найти. Вот только Надя теперь стала соцработником и участвовать в этом шоу не желает. Пытаясь заново завоевать сердце девушки, Андрей помогает ухаживать за ее подопечными. Однажды, разыскивая по просьбе старушки ее племянника, Надя и Андрей находят в гараже два трупа. Полиция считает это двойным суицидом, но Андрей, много лет игравший полицейских, находит важные улики, которые явно указывают на убийство.

Сериал Город ромашек 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Город ромашек»