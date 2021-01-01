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Горький мед... (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Мелодраматический мини-сериал о девушке, которая влюбилась в человека, заинтересованного в ликвидации ее родного поселка. Действие разворачивается в поселке Медовый. Воспитательница детского сада Ася живет вместе со своим дедушкой-пчеловодом и пытается отбиться от назойливого соседа Сергея. Одержимый девушкой он не дает ей покоя и плохо понимает отказы, из-за чего Ася не чувствует себя в безопасности. Однажды приставания Сергея становятся агрессивными, но, по счастью, за Асю вступается заезжий незнакомец Борис. Девушка влюбляется в галантного мужчину, но вскоре узнает, что он оказался в Медовом, чтобы помочь богатому бизнесмену построить на месте поселка элитный ЖК. Как это повлияет на отношение Аси к Борису – увидите в сериале «Горький мед…» (2021), который можно смотреть онлайн на Wink.
Сериал Горький мед… Серия 4 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Быстрицкий
- ЛМАктриса
Лика
Маркелова
- Актёр
Антон
Денисенко
- ПВАктриса
Полина
Воробьёва
- ОЮАктёр
Олег
Юдин
- ИКАктёр
Игорь
Кулачко
- НДАктриса
Наталья
Дружинина
- ОСАктёр
Олег
Спиренков
- АНАктёр
Александр
Никольский
- СНАктёр
Сергей
Нечипоренко
- ВПАктёр
Владимир
Прудников
- ОКСценарист
Ольга
Кулагина
- ВЛСценарист
Валерий
Любимов
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- КСХудожник
Константин
Сомов
- АДОператор
Андрей
Дейнеко
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков