Горький мед... (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Мелодраматический мини-сериал о девушке, которая влюбилась в человека, заинтересованного в ликвидации ее родного поселка. Действие разворачивается в поселке Медовый. Воспитательница детского сада Ася живет вместе со своим дедушкой-пчеловодом и пытается отбиться от назойливого соседа Сергея. Одержимый девушкой он не дает ей покоя и плохо понимает отказы, из-за чего Ася не чувствует себя в безопасности. Однажды приставания Сергея становятся агрессивными, но, по счастью, за Асю вступается заезжий незнакомец Борис. Девушка влюбляется в галантного мужчину, но вскоре узнает, что он оказался в Медовом, чтобы помочь богатому бизнесмену построить на месте поселка элитный ЖК. Как это повлияет на отношение Аси к Борису – увидите в сериале «Горький мед…» (2021), который можно смотреть онлайн на Wink.



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