Герои Энвелла. Серия 11
Wink
Детям
Герои Энвелла
1-й сезон
11-я серия

Герои Энвелла (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

9.32017, Герои Энвелла. Серия 11
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Четверо юных петербуржцев Артeм, Кира, Виктор и Филипп находят ноутбук, который оказывается порталом в мир игры «Герои Энвелла». Вмиг школьники превращаются в защитников сказочного королевства. Но школу и обычную жизнь никто не отменял. Придeтся жить сразу в двух мирах.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

9.3 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герои Энвелла»

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