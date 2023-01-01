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Герои Энвелла
2-й сезон

Герои Энвелла (мультсериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

9.32017, Герои Энвелла. Сезон 2 26 серий
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

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Сюжет

Четверо юных петербуржцев Артeм, Кира, Виктор и Филипп находят ноутбук, который оказывается порталом в мир игры «Герои Энвелла». Вмиг школьники превращаются в защитников сказочного королевства. Но школу и обычную жизнь никто не отменял. Придeтся жить сразу в двух мирах.

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Рейтинг

9.3 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герои Энвелла»

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