Герои Энвелла (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

Четверо юных петербуржцев Артeм, Кира, Виктор и Филипп находят ноутбук, который оказывается порталом в мир игры «Герои Энвелла». Вмиг школьники превращаются в защитников сказочного королевства. Но школу и обычную жизнь никто не отменял. Придeтся жить сразу в двух мирах.



