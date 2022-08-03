Герои Энвелла (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Четверо юных петербуржцев Артeм, Кира, Виктор и Филипп находят ноутбук, который оказывается порталом в мир игры «Герои Энвелла». Вмиг школьники превращаются в защитников сказочного королевства. Но школу и обычную жизнь никто не отменял. Придeтся жить сразу в двух мирах.

