Где живет Надежда? (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Мать и дочь, Римма и Алла Пирановы, живут размеренной уединенной жизнью состоятельных одиноких женщин. Римма – известный литератор, пишет женские романы. Алла же руководит собственной гимназией. Их привычный мир рушится, когда Римма находит в кабинете покойного сына Николая письмо. В нем некая Рая из Куличевска слезно просит Николая позаботиться об их дочери Надежде, которую родила от него двадцать лет назад.

Россия
Мелодрама
47 мин / 00:47

6.3 КиноПоиск