Где живет Надежда?
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Где живет Надежда?

Где живет Надежда? (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Где живет Надежда? 1 сезон
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мать и дочь, Римма и Алла Пирановы, живут размеренной уединенной жизнью состоятельных одиноких женщин. Римма – известный литератор, пишет женские романы. Алла же руководит собственной гимназией. Их привычный мир рушится, когда Римма находит в кабинете покойного сына Николая письмо. В нем некая Рая из Куличевска слезно просит Николая позаботиться об их дочери Надежде, которую родила от него двадцать лет назад.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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