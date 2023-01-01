Галя, у нас отмена! (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Комедийный сериал о парне, который вынужден отрабатывать ущерб крупному магазину. В главных ролях Артем Кошман, Максим Лагашкин, Настасья Самбурская и Ксения Корнева! Фил работает в баре, среди гостей которого оказывается директор местного гипермаркета. Прилично напившись, тот рассказывает парню, что знает серийный номер бутылки воды с выигрышной призовой крышечкой. Главный приз акции — автомобиль, поэтому Фил решает не упускать такой шанс и устраивается в гипермаркет, надеясь быстро завладеть заветным товаром. Однако, не успев претворить свой план в жизнь, он роняет огромный стеллаж и оказывается должен магазину крупную сумму денег. Филу приходится отрабатывать долг, а также искать свое место среди сотрудников гипермаркета, где постоянно кипят страсти. О местных интригах и конфликтах расскажет комедия «Галя, у нас отмена!» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



Сериал Галя, у нас отмена! 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.