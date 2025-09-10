Галя, у нас отмена (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Галя, у нас отмена. Сезон 2
Галя, у нас отмена
2-й сезон

9.02023, Галя, у нас отмена. Сезон 2 17 серий
Комедия18+

О сериале

Комедийный сериал о парне, который вынужден отрабатывать ущерб крупному магазину. В главных ролях Артем Кошман, Максим Лагашкин, Настасья Самбурская и Ксения Корнева! Фил работает в баре, среди гостей которого оказывается директор местного гипермаркета. Прилично напившись, тот рассказывает парню, что знает серийный номер бутылки воды с выигрышной призовой крышечкой. Главный приз акции — автомобиль, поэтому Фил решает не упускать такой шанс и устраивается в гипермаркет, надеясь быстро завладеть заветным товаром. Однако, не успев претворить свой план в жизнь, он роняет огромный стеллаж и оказывается должен магазину крупную сумму денег. Филу приходится отрабатывать долг, а также искать свое место среди сотрудников гипермаркета, где постоянно кипят страсти. О местных интригах и конфликтах расскажет комедия «Галя, у нас отмена!» — сериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

