Джинглики (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

На карте сказочных городов появилось новое удивительное место – Джингл-Сити! Здесь обитают забавные человечки – джинглики: Манюня, Фрося, Федюня, Бедокур, Панкрат, Ваня, Котя и Динeк. У каждого из них есть уникальный дар, а объединяет героев огромная тяга к приключениям и новым открытиям.

