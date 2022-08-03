Wink
Детям
Джинглики
1-й сезон
3-я серия

Джинглики (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Джинглики. Третий этаж
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На карте сказочных городов появилось новое удивительное место – Джингл-Сити! Здесь обитают забавные человечки – джинглики: Манюня, Фрося, Федюня, Бедокур, Панкрат, Ваня, Котя и Динeк. У каждого из них есть уникальный дар, а объединяет героев огромная тяга к приключениям и новым открытиям.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джинглики»