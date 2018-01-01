Джинглики (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
На карте сказочных городов появилось новое удивительное место – Джингл-Сити! Здесь обитают забавные человечки – джинглики: Манюня, Фрося, Федюня, Бедокур, Панкрат, Ваня, Котя и Динeк. У каждого из них есть уникальный дар, а объединяет героев огромная тяга к приключениям и новым открытиям.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- АВРежиссёр
Антон
Верещагин
- ДКРежиссёр
Давид
Карапетян
- МТРежиссёр
Майя
Туркина
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ПЩАктриса
Полина
Щербакова
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- Актриса
Софья
Лебедева
- АКАктёр
Антон
Колесников
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АКАктёр
Алексей
Костричкин
- МТАктёр
Максим
Тихонов
- НТАктриса
Наталья
Терешкова
- ОРСценарист
Олег
Рой
- АВСценарист
Амина
Верещагина
- ЕНСценарист
Екатерина
Неволина
- АЗСценарист
Анастасия
Зубкова
- ОРПродюсер
Олег
Рой
- ДАХудожник
Дмитрий
Аверкиев
- ВПКомпозитор
Владимир
Подгорецкий
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев