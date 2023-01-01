Джинглики
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Джинглики

Джинглики (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Джинглики 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

На карте сказочных городов появилось новое удивительное место – Джингл-Сити! Здесь обитают забавные человечки – джинглики: Манюня, Фрося, Федюня, Бедокур, Панкрат, Ваня, Котя и Динeк. У каждого из них есть уникальный дар, а объединяет героев огромная тяга к приключениям и новым открытиям.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джинглики»

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