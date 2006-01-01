Двое из ларца. Серия 5
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Двое из ларца (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82006, Двое из ларца. Серия 5
Детективы, Приключения16+

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Сюжет

Главных героев фильма двое — независимый журналист и частный детектив. Один аристократичен и утончен, другой напорист и несгибаем. Один берет умом, другой берет нахрапом. Два друга: Петр Волков — обстоятельный и резковатый бывший оперативник по прозвищу Волчара. И ироничный Александр Адашев-Гурский — независимый журналист, чья фамилия намекает на его давние дворянские корни. Они непохожи друг на друга, но вместе им море по колено... В многосерийном фильме «Двое из ларца» их дружба не раз будет проверена смертельно опасными переделками.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Приключения, Детективы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Двое из ларца»

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