Двое из ларца (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Главных героев фильма двое — независимый журналист и частный детектив. Один аристократичен и утончен, другой напорист и несгибаем. Один берет умом, другой берет нахрапом. Два друга: Петр Волков — обстоятельный и резковатый бывший оперативник по прозвищу Волчара. И ироничный Александр Адашев-Гурский — независимый журналист, чья фамилия намекает на его давние дворянские корни. Они непохожи друг на друга, но вместе им море по колено... В многосерийном фильме «Двое из ларца» их дружба не раз будет проверена смертельно опасными переделками.

