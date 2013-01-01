Думай как женщина. Серия 2
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Думай как женщина (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Думай как женщина. Серия 2
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В погоне за высокой должностью и большими деньгами Евгений Новиков теряет работу, репутацию и любовь всей своей жизни. Чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и исправить ошибки прошлого, прохиндею и бабнику Новикову придeтся перевоплотиться в настоящую женщину.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Думай как женщина»

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