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Достоевский (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2010, Достоевский. Серия 8
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мини-сериал охватывает довольно большой период жизни Федора Михайловича — с момента разгрома кружка петрашевцев (декабрь 1849 г.) до написания «Братьев Карамазовых» (1879 г.)

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достоевский»