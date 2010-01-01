Wink
Сериалы
Достоевский
1-й сезон
5-я серия

Достоевский (сериал, 2010) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2010, Достоевский. Серия 5
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Кредитор Достоевского требует вернуть взятые в долг деньги и дает месяц сроку. Издатель Стелловский требует у Достоевского роман, срок написания которого по контракту истек.

Сериал Достоевский 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Достоевский»

Всё