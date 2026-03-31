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Дом с прислугой (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Молодая няня устраивается работать в обеспеченную семью, где ей придется ухаживать за куклой-имитацией. Мистический триллер «Дом с прислугой» — сериал с Рупертом Гринтом о тайнах семьи от исполнительного продюсера М. Найта Шьямалана.
Телеведущая Дороти Тернер и ее муж, шеф-повар Шон, живут в просторном доме в Филадельфии. У них недавно умер новорожденный сын Джерико, и Дороти до сих пор не может смириться с потерей. Чтобы помочь жене выбраться из тяжелого депрессивного эпизода, Шон по совету психотерапевта заказывает реалистичную куклу младенца, которую супруга начинает воспринимать как настоящего ребенка. Спустя время Дороти собирается вновь выйти на работу, а это значит, что малышу Джерико требуется няня. Ей становится Лиэнн, религиозная девушка, которая спокойно относится к идее ухаживать за куклой. Однако Лиэнн не так проста, как кажется на первый взгляд.
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Рейтинг
- ИШРежиссёр
Ишана
Шьямалан
- ДХРежиссёр
Дилан
Холмс Уильямс
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Режиссёр
Нимрод
Антал
- ЛЭАктриса
Лорен
Эмброуз
- НТАктриса
Нелл
Тайгер Фри
- ФДАктёр
Филлип
Джеймс Браннон
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ТРАктёр
Тони
Револори
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- РЖМонтажёр
Ральф
Жан-Пьерр