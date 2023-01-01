Дом с прислугой (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Проживающих в Филадельфии супругов Тёрнер можно назвать зажиточной семьёй: Шон является востребованным шеф-поваром, поэтому может позволить себе творить на заказ, не выходя из дома, а Дороти ведёт новостные репортажи на местном телевидении. Но некоторое время назад к ним пришла беда — они по�теряли трёхмесячного малыша. Дороти никак не может оправиться от трагедии, поэтому продолжает нянчить реалистичную куклу и даже нанимает для этих целей няню, девушку Лиенн. А та будто ничего не замечает и обращается с куклой как с живым младенцем. Вскоре в доме Тёрнеров начнут происходить и куда более странные вещи.



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