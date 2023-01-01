Дом с прислугой (сериал, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Проживающих в Филадельфии супругов Тёрнер можно назвать зажиточной семьёй: Шон является востребованным шеф-поваром, поэтому может позволить себе творить на заказ, не выходя из дома, а Дороти ведёт новостные репортажи на местном телевидении. Но некоторое время назад к ним пришла беда — они по�теряли трёхмесячного малыша. Дороти никак не может оправиться от трагедии, поэтому продолжает нянчить реалистичную куклу и даже нанимает для этих целей няню, девушку Лиенн. А та будто ничего не замечает и обращается с куклой как с живым младенцем. Вскоре в доме Тёрнеров начнут происходить и куда более странные вещи.
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Информация
Рейтинг
- ИШРежиссёр
Ишана
Шьямалан
- ДХРежиссёр
Дилан
Холмс Уильямс
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Режиссёр
Нимрод
Антал
- ЛЭАктриса
Лорен
Эмброуз
- НТАктриса
Нелл
Тайгер Фри
- ФДАктёр
Филлип
Джеймс Браннон
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- ТРАктёр
Тони
Револори
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- РЖМонтажёр
Ральф
Жан-Пьерр