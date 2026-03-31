Молодая няня устраивается работать в обеспеченную семью, где ей придется ухаживать за куклой-имитацией. Мистический триллер «Дом с прислугой» — сериал с Рупертом Гринтом о тайнах семьи от исполнительного продюсера М. Найта Шьямалана.



Телеведущая Дороти Тернер и ее муж, шеф-повар Шон, живут в просторном доме в Филадельфии. У них недавно умер новорожденный сын Джерико, и Дороти до сих пор не может смириться с потерей. Чтобы помочь жене выбраться из тяжелого депрессивного эпизода, Шон по совету психотерапевта заказывает реалистичную куклу младенца, которую супруга начинает воспринимать как настоящего ребенка. Спустя время Дороти собирается вновь выйти на работу, а это значит, что малышу Джерико требуется няня. Ей становится Лиэнн, религиозная девушка, которая спокойно относится к идее ухаживать за куклой. Однако Лиэнн не так проста, как кажется на первый взгляд.



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