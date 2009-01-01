Дом малютки. Серия 2
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Дом малютки (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02009, Дом малютки. Серия 2
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вера только что закончила институт. В ее ближайших планах: получить престижную работу и выйти замуж за своего любимого молодого человека Олега. Но случается так, что Вера находит на вокзале брошенного месячного ребенка. Она отвозит его в Дом малютки и... этот визит полностью меняет жизнь Веры.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом малютки»