Дом малютки (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Вера только что закончила институт. В ее ближайших планах: получить престижную работу и выйти замуж за своего любимого молодого человека Олега. Но случается так, что Вера находит на вокзале брошенного месячного ребенка. Она отвозит его в Дом малютки и... этот визит полностью меняет жизнь Веры.

