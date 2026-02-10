Чичерин. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Чичерин
1-й сезон
1-я серия
1985, Чичерин. Сезон 1. Серия 1
Драма, Биография18+
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Чичерин (сериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

О первом наркоме иностранных дел Советского государства, дипломате Г.В. Чичерине (1872-1936).

Страна
СССР
Жанр
Драма, Биография
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чичерин»