Чичерин (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн

1985, Чичерин. Сезон 1 2 серии
Драма18+
О первом наркоме иностранных дел Советского государства, дипломате Г.В. Чичерине (1872-1936).

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

