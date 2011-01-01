Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Хромов начинает подготовку собственной банды, в которую, помимо Савоси привлекает местных бандитов Гриню и Митяя. Гарозий исследует место убийства учителя и его жены. Гладыш предполагает, что в угрозыске завелся "стукач". Гарозий и Хромов, в тайне от руководства, начинают подготовку к операции.



