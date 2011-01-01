Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Филиппа Монина находят убитым ножом в сердце. Так же была убита и Лиза, но зацепок по-прежнему никаких. Павла арестовывают по подозрению в убийстве Филиппа. Гарозий готов помочь Павлу снять с него подозрение, если тот согласится участвовать в операции по обнаружению банды.Инженер-полковник Кл�именко неожиданно узнаeт шокирующую новость...



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