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Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2011, Черные волки, 3 серия
Драмы18+

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Сюжет

Филиппа Монина находят убитым ножом в сердце. Так же была убита и Лиза, но зацепок по-прежнему никаких. Павла арестовывают по подозрению в убийстве Филиппа. Гарозий готов помочь Павлу снять с него подозрение, если тот согласится участвовать в операции по обнаружению банды.Инженер-полковник Клименко неожиданно узнаeт шокирующую новость...

Сериал Черные волки, 3 серия 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные волки»