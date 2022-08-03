Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на восемь лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Он приезжает с твeрдым намерением выяснить, кто из сослуживцев его подставил. Но дома Хромова ждeт новый удар. Его сестру Лизу убили "Чeрные волки" – так провинциальные жители называют организованную группировку, которая держит в страхе весь город.

