Черные волки
1-й сезон
1-я серия

Черные волки (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Черные волки, 1 серия
Драма18+

1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на восемь лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Он приезжает с твeрдым намерением выяснить, кто из сослуживцев его подставил. Но дома Хромова ждeт новый удар. Его сестру Лизу убили "Чeрные волки" – так провинциальные жители называют организованную группировку, которая держит в страхе весь город.

