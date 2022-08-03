Черная месса (2020). Серия 4
Wink
Сериалы
Черная месса (2020)
1-й сезон
4-я серия

Черная месса (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.12020, Черная месса (2020). Серия 4
Детектив12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Александра Корзухина помогает Андрею Грекову расследовать загадочное убийство музыковеда Гладилина: его тело в концертном фраке обнаружили сидящим за роялем и «играющим» при свете свечей.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черная месса (2020)»